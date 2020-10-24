شباب الترجي أبطالاً للمملكة لرفع الأثقال

الدمام-البلاد

انتزع نادي الترجي المركز الأول في بطولة المملكة لدرجة الشباب لرفع الأثقال، التي اختتمت منافساتها اليوم بصالة وزارة الرياضة في جدة، وسط مشاركة 55 رباعا مثلوا 8 أندية تأهلت لهذه البطولة.



وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي الفائزين بالكؤوس والميداليات؛

حيث حقق الترجي المركز الأول بعد حصول رباعيه على761 ‪ نقطة، فيما نال نادي الهدى المركز الثاني،

وحل ثالثاً نادي الطرف. من جهة أخرى تقام الخميس بعد المقبل بطولة المملكة لدرجة الكبار بمدينة أبها،

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مستويات وأداء فنياً مميزا في جميع الأوزان العشرة؛ نظراً لمشاركة نخبة لاعبي المملكة.