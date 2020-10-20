وزير الرياضة الإيطالي يرفع دعوى قضائية ضد رونالدو

جدد وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا، من هجومه ضد لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو إثر عودته إلى إيطاليا مُصابًا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتعرض أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى الإصابة بالفيروس أثناء وجوده مع منتخب البرتغال في العاصمة لشبونة لأداء مباريات دوري الأمم الأوروبية.

Covid-19: Spadafora volta a criticar Ronaldo por achar “estar acima dos outros” – https://t.co/PtL8l36Qh3 pic.twitter.com/Tk4xoJbBi4 — Agência Lusa (@Lusa_noticias) October 20, 2020

رونالدو عاد إلى إيطاليا قادمًا من البرتغال على متن طائرة خاصة بعد يوم من إصابته بالفيروس، وذكر يوفنتوس في بيان رسمي أنه حصل على التصريحات اللازمة.

لكن سبادفورا فاجأ الجميع بقوله إن عودة رونالدو إلى الأراضي الإيطالية تمثل انتهاكًا واضحًا للبروتوكول الطبي المعمول به في البلاد.

ليرد يوفنتوس بأنه تحصّل أولًا على جميع التصاريح اللازمة من السلطات قبل الإقدام على هكذا خطوات.

بينما نشر رونالدو تصريحًا له يقول من خلاله: “لم انتهك البروتوكول، غير صحيح بالمرة، هذه أكاذيب من رجل إيطالي لن أقول اسمه”.

وعاد سبادافورا مرة أخرى إلى الحديث عن رونالدو خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء إلى قناة “LA7” الإيطالية..

“هناك لاعبون أبطال يظنون أنهم فوق الجميع، لقد انتهك البروتوكول في الأساس عندما غادر إيطاليا باتجاه البرتغال”. هكذا تحدث سبادافورا.

وأضاف بأنه تحرك قانونيًا حيال الأمر: “هناك تحقيق على مكتب المدعي العام بتورينو في هذا الصدد، وليس في مكتب المدعي الرياضي”.

وزير الرياضة الإيطالي اختتم تصريحاته عن رونالدو برسالة قاسية: “هؤلاء النوعية من الناس بحاجة إلى تذكيرهم باحترام القانون، لا القفز عليه”.

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