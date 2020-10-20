راموس خارج حسابات ريال مدريد في مباراة شاختار بالأبطال

تأكد رسميًا غياب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس عن مواجهة فريقه الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء أمام شاختار دونستك الأوكراني.

راموس (33 عامًا) كان قد تلقى ضربة في ركبته اليسرى خلال مجريات لقاء قادش السبت البائد، في اللقاء الذي انتهى بخسارة الملكي بهدف نظيف.

Sergio Ramos has undergone an ultrasound test for the knee injury – nothing serious. He will try to be ready for the Shakhtar Donetsk game on Wednesday. [@JLSanchez78] pic.twitter.com/vG5zB0J2W8 — All Whites Bangladesh (@allwhitesbd) October 18, 2020

ورغم مشاركة اللاعب الدولي الإسباني في تدريبات ريال مدريد في الفالديبيباس الإثنين، فإن المدرب زيدان فضّل عدم المخاطرة به ولم يدرجه في قائمة المباراة.

قائمة الميرنجي لموقعة شاختار التي ستقام في أوكرانيا، شملت في خط الدفاع كل من ناتشو وميندي وفاران وميليتاو ومارسيلو. بينما يستمر غياب هازارد وكارفخال.

ويلعب ريال مدريد ملك المسابقة، بالمجموعة الثانية إلى جانب كل من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي وشاختار الأوكراني.

تنقل المباراة غدًا الأربعاء في الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، نظرًا لإقامة المباراة في الجزء الشرقي من أوروبا، وبالتحديد في أوكرانيا.

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