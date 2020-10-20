الرياضة

راموس يغيب عن افتتاحية الأبطال..

راموس خارج حسابات ريال مدريد في مباراة شاختار بالأبطال

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      20 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
راموس

تأكد رسميًا غياب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس عن مواجهة فريقه الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء أمام شاختار دونستك الأوكراني.

راموس (33 عامًا) كان قد تلقى ضربة في ركبته اليسرى خلال مجريات لقاء قادش السبت البائد، في اللقاء الذي انتهى بخسارة الملكي بهدف نظيف.

ورغم مشاركة اللاعب الدولي الإسباني في تدريبات ريال مدريد في الفالديبيباس الإثنين، فإن المدرب زيدان فضّل عدم المخاطرة به ولم يدرجه في قائمة المباراة.

قائمة الميرنجي لموقعة شاختار التي ستقام في أوكرانيا، شملت في خط الدفاع كل من ناتشو وميندي وفاران وميليتاو ومارسيلو. بينما يستمر غياب هازارد وكارفخال.

ويلعب ريال مدريد ملك المسابقة، بالمجموعة الثانية إلى جانب كل من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي وشاختار الأوكراني.

تنقل المباراة غدًا الأربعاء في الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، نظرًا لإقامة المباراة في الجزء الشرقي من أوروبا،  وبالتحديد في أوكرانيا.

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محمد ابو الوفا

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