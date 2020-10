راموس خارج حسابات ريال مدريد في مباراة شاختار بالأبطال

تأكد رسميًا غياب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس عن مواجهة فريقه الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء أمام شاختار دونستك الأوكراني.

راموس (33 عامًا) كان قد تلقى ضربة في ركبته اليسرى خلال مجريات لقاء قادش السبت البائد، في اللقاء الذي انتهى بخسارة الملكي بهدف نظيف.

Sergio Ramos has undergone an ultrasound test for the knee injury – nothing serious. He will try to be ready for the Shakhtar Donetsk game on Wednesday. [@JLSanchez78] pic.twitter.com/vG5zB0J2W8

