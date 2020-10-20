تعديل مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين

الرياض-هاني البشر

أعلنت لجنة المسابقات تعديل مواعيد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين، بسبب تزامنهما مع انعقاد قمة مجموعة دول العشرين (G20) التي تترأسها المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للجنة، فإن الجولة الخامسة ستنطلق يوم الاثنين الموافق 23 من نوفمبر القادم، على مدار يومين، بدلاً من موعدها السابق 21 من الشهر نفسه، بسبب تزامنها مع انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين خلال يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله .

فيما اعتمدت لجنة المسابقات يوم الجمعة 27 من نوفمبر القادم موعداً لانطلاقة الجولة السادسة من المسابقة، التي تستمر حتى الـ 29 من الشهر نفسه، بدلاً من يوم الخميس، وذلك بسبب ارتباط أندية الشباب والاتحاد بمواجهات ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في الثاني من ديسمبر المقبل.