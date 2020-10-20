النيابة العامة: ممارسات التهرب الضريبي توجب المساءلة الجزائية

جدة : البلاد

حذرت النيابة العامة من التهرب الضريبي، مؤكدة أنه يستوجب المساءلة الجنائية بالإضافة إلى العقوبات المقررة نظامًا.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة لها على تويتر “تتعدد الممارسات المنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظامًا”.

#النيابة_العامة

تتعدد المُمارسات المُنشئة للتهرب الضريبي ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المُساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المُقررة للتهرب نظاماً.#نعود_بحذر pic.twitter.com/DVfL4Neo8q — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) October 20, 2020