الإقتصاد

النيابة العامة: ممارسات التهرب الضريبي توجب المساءلة الجزائية

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      20 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حذرت النيابة العامة من التهرب الضريبي، مؤكدة أنه يستوجب المساءلة الجنائية بالإضافة إلى العقوبات المقررة نظامًا.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة لها على تويتر “تتعدد الممارسات المنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظامًا”.

صحيفة البلاد

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