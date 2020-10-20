البحرين ترحب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

المنامة : متابعات

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تدعم الجهود المقدرة للحكومة الانتقالية في جمهورية السودان, وتصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأعربت الخارجية البحرينية عن تقديرها للمساعي التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فتح آفاق جديدة في العلاقات مع جمهورية السودان, مؤكدة مساندة مملكة البحرين لجمهورية السودان ووقوفها معها في كل الخطوات، التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.