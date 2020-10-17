433 إصابة جديدة بكورونا و ازدياد حالات التعافي

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (433) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (341495) حالة، من بينها (8556) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (835) حالة حرجة، كما سجّلت (468) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (327795) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (433) حالة، منها 43 % إناث، و57 % ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10 %, والبالغين 86 %، وكبار السن 4 %, فيما بلغ عدد الوفيات (5144) حالة بإضافة (17) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء (53032) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ بوصفه وسيلة مهمة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.