359 إصابة جديدة بكورونا و 370 حالات تعافي

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 341,854 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5165 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 370 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 328,165 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8524 حالة نشطة حالياً، من بينها 829 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: