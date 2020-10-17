جدة – البلاد

بكل الحزم، تواصل المملكة عبر الأجهزة المعنية، التصدي للفساد وتقديم مرتكبيه إلى العدالة، واسترداد مبالغ طائلة من الأموال العامة؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ودعمها اللامحدود ، حفظهما الله ، للأجهزة المعنية لتمكينها من أدوات الرقابة على كافة المستويات، دون أدنى تهاون، مع كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن الصفة أو الرتبة أو أهمية منصب المسؤول، وتعزيز دور الجهات الرقابية، وما تبذله من جهود كبيرة ومخلصة في المحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن.

واستمرارًا لاستراتيجية مكافحة الفساد، وكشف مكامنه وجرائمه، يأتي النجاح النوعي الجديد الذي أنجزته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية، تؤكد مع ماسبقها من ضبطيات، أن الفساد يتهاوى أمام الضربات القوية للأجهزة الرقابية، ترجمة للتوجيهات الكريمة بأنه لامكان للفساد ولاتهاون مع الفاسدين، ومن خلال وقائع القضايا المضبوطة، يبدو جليًا حجم الجهود الكبيرة في معركة الوطن ضد الفساد والفاسدين، ومن بيانات هذه القضايا:

– القبض على 13 موظفا حكوميا بقطاع البلديات و4 رجال أعمال ، و (5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية، بلغ إجماليها أكثر من 193 مليون ريال.

– القبض على (2) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء استلامهما 4 ملايين ريال من أصل مبلغ سبعة ملايين ريال، مقابل ترسية مشروع نقل، ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن. وقد رفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها في مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.