5 أطعمة خارقة لمواجهة الأمراض لن تتوقف عن تناولها بعد الآن!

اذا كنت تبحث عن عناصر غذائية مفيدة للجسم، فعليك عزيزي القارئ بتناول الأطعمة الخارقة التي وصفها موقع تي 3 ، لما تتميز به من محتواها الغني بالفيتامينات التي تساعد على اتباع نظام غذائي صحي ومنيع ضد الأمراض، ولكن يجب الحرص على تناولها باعتدال فالشئ إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.
وهذه الأطعمة كالتالي:
1/ التوت: لانه غني بمضادات الأكسدة والذي يعمل على تجديد الخلايا ويقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان والقلب.
2/ الأسماك الزيتية: التي تعتبر مصدرا رائعا للبروتين، لكن الأسماك السلمون والسردين تعد بمثابة المصدر الغني لتوفرها على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتعزز الدورة الدموية.
3/ الخضروات الورقية: مثل السبانخ والسلق والجرجير تحتوي على العديد من الفيتامينا أ ، ج ، هـ ، ك بالإضافة إلى حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.
4/ البقول: تحتوي البقوليات مثل الفول والفاصوليا الحمراء والعدس على نسبة مرتفعة من الالياف والبروتين وفيتامين ب وحمض الفوليك والزنك والحديدوالفسفور .
5/ المكسرات: تحتوي على كمية هائلة من البروتينات والألياف ، كما أنها مصدر كبير للدهون الأحادية غير المشبعة.