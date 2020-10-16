472 إصابة بكورونا و507 حالات تعافٍ جديدة

الرياض ــ البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341062 حالة. وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 507 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 327327 حالة ولله الحمد.

وأكدت الوزارة ” تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5127 حالة وفاة ، فيما أوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 8608 والحالات الحرجة 829 حالة.

إلى ذلك نشرت وزارة الصحة، عبر الموقع الإلكتروني للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مجموعة من الإجراءات التي يجب على كل من المصاب بالفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19، والمحيطين به والمخالطين له من الأهل والمقربين اتباعها وتتمثل في الحرص على الراحة وتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضراوات والفاكهة وشرب الكثير من السوائل، البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية الطارئة ،– مراقبة أعراض (COVID-19) من حمى وسعال وأعراض أخرى، والتعامل معها قدر المستطاع، مثل تناول خافض الحرارة عند ارتفاع درجة الحرارة (الباراسيتامول) ، البقاء في غرفة معينة وبعيدًا عن الآخرين وعن الحيوانات الأليفة في المنزل قدر الإمكان.

يجب استخدام دورة مياه منفصلة إذا أمكن. أما عند وجود دورة مياه مشتركة فيجب الحرص على تعقيمها بعد كل استخدام ، ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية التي تغطي الأنف والفم عند الاقتراب من أشخاص آخرين في المنزل؛ لمنع انتقال الفيروس إليهم.

تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة القمامة، مع غسل اليدين فورًا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو بمعقم يدين يحتوي على الكحول بنسبة على 60٪ على الأقل.