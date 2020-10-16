285 ألف أسرة استفادت من حلول “سكني”

الرياض- البلاد

استفادت 31,948 أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بينها 12,231 أسرة سكنت منازلها، إذ يمثّل هذا العدد الأعلى منذ إطلاق البرنامج على مستوى الأسر التي سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري حتى سبتمبر الماضي 285,762 أسرة بنسبة وصلت إلى 85% من العدد المستهدف، منها 96,633 أسرة سكنت منازلها، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية.

وأوضح برنامج “سكني في بيان أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدين منذ بداية العام الجاري بلغت 61,552 وحدة سكنية، فيما تم إصدار عقود 74,014 أرضا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 91,877 أسرة، إضافة إلى 58,319 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، على استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبّي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.