«يوم ذهبي» لمهرجان رمان القصيم

بريدة ـ البلاد

ليست التمور وحدها من تمنح منطقة القصيم الريادة في مجال الزراعة وإذا كانت المنطقة تدعم الأسواق بنحو 45 نوعا من التمور الفاخرة منها السكري ونبوت سيف والبرحي فإن ثمة إضاءة زراعية اخرى بدأت تعلن عن نفسها إلى جانب سكري القصيم تتمثل في زراعة الرمان. وبالأمس شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بنسخته الرابعة بمركز الشيحية بمحافظة البكيرية بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والغربي المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة, ورئيس مركز الشيحية خالد الربيعان, وعدد من المزارعين.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن ما تقدمه مهرجانات المنطقة الزراعية في جميع أنواعها يعكس ما تمتاز به المنطقة من منتجات ذات جودة عالية , مشيراً سموه إلى أنه من المهم أن نركز على النوعية قبل الكمية لكي نواصل كسب المصداقية العالية ورغبة المستهلك في إيجاد منتج يليق باسم المنطقة ومزارعيها. وقال: هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واصلت فعالياتها ومهرجاناتها الزراعية مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية دعماً لأبنائها المزارعين , وتوفيراً للعديد من فرص العمل للشباب والفتيات والأسر المنتجة وهذا يعطي دلالة واضحة بوجود جدوى اقتصادية عالية لها.

من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة رئيس بلدية محافظة البكيرية يوسف الخليفة على أهمية تعزيز وتشجيع وتنمية مثل هذه الكرنفالات الاقتصادية تحقيقاً للأهداف الاقتصادية المرجوة وما هو نافع للمزارعين, مشيراً إلى أن المهرجان يستعرض إنتاج أكثر من 100 عارض , بالإضافة إلى 120 أسرة منتجة قدمت لهم المواقع بالمجان كما , قدم الشاعر علي بن جازي الشيب قصيدة شعرية وطنية, بعد ذلك قدم, بعد ذلك قدم أوبريت إنشادي وطني.