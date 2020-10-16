يستيقظ من الموت بعد 20 ساعة داخل الثلاجة!

نرمين عباس

في واقعة غريبة، قامت الشرطة الهندية بإنقاذ رجلاً كان قد وضع داخل ثلاجة لمدة 0 ساعة

وذلك بعد أن ظن أفراد أسرته بأنه توفي بعدما لاحظت توقف حركته

وأنقذت الشرطة الرجل المسن البالغ من العمر 74 عام من موت محقق

والذي كان يعاني من حالة صحية حرجه جعلته طريح الفراش

وقامت عائلة “بالاسوبرامانيان كومار” الذي يسكن في قرية كاندامباتي بولاية تاميل نادو بطلب توصيل تجميد إليها

حتي يتمكنوا من الإحتفاظ بجثمانه لأداء الشعائر الأخيرة للموت

بعد إعتقادهم بأنه قد فارق الحياة منذ أربعة أيام في 12 إكتوبر / تشرين الأول وذلك بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية

فكانت المفاجأة المدوية التي حدثت في صباح اليوم التالي بعدما حضر موظف شركة صناديق التجميد لإتمام عملية تجميد الجثمان

ليلاحظ بأن الشخص المتوفي يتحرك ليقوم مسرعاً بالإتصال بأسرته ليخبرهم بأنه ما يزال علي قيد الحياة

وعلي الفور قامت الأسرة بطلب الشرطة للمساعدة

وبالفعل قامت بفتح تحقيق في الواقعة خاصة أن الرجل ظل لمدة تقرب من 20 ساعة داخل الثلاجة

ورفعت دعوى قضائية بموجب المادتين 287 والتي تنص علي (سلوك إهمال يعرِض حياة الإنسان للخطر)

و336 والذي ينص علي (فعل يهدد الحياة أو السلامة الشخصية للآخرين) من قانون العقوبات الهندي

ولاقت القضية تفاعل كبيرا بالشارع الهندي وتحولت للرأي العام في الهند بخاصة بعد أن نشرت إحدى القنوات التلفزيونية مقطعا مصور للواقعة، بحسب ما نشرت “إندبندنت” البريطانية