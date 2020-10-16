في يوم الغذاء العالمي .. هذه الأطعمة تستنزف طاقتك وتشعرك بالتعب

الفاو تحتفل هذا اليوم باليوم العالمي للأغذية أو يوم “الغذاء العالمي” وهو الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام.

وتم اختيار يوم 16 أكتوبر احتفالًا بتأسيس منظمة “الفاو” في 16 أكتوبر 1945.

وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية من أجل القضاء على الجوع.

وفي هذه المناسبة هناك أطعمة يتناولها البعض، وخاصة في وجبتي الإفطار والغذاء تساهم وبشدة في استنزاف طاقتهم وإحساسهم بالتعب.

كما أن هناك عدد من الأطعمة والمشروبات لا يُنصح بتناولها ويجب الابتعاد عنها.

السكريات

الكثير من السكريات في النظام الغذائي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم وتمنحك الطاقة، لكن هذا الأمر مؤقت، حيث ينتج عنها انهيار في الصحة الجسدية يستنزف طاقتك.

الوجبات السريعة

تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية ونسبة عالية من الدهون والبروتينات لذا يمكن أن تمنحك طاقة مؤقتة، لكن مع مرور الوقت تسبب تدهورا في الصحة العامة وتمنحك شعورا بالتعب والإصابة بأمراض عديدة في الجسم، وفقا لـ”سبوتنيك”.

الكافيين

يمكن أن يعزز طاقتك على المدى القصير، ولكن الكميات الفائضة منه ستستنزف طاقتك، وتجعلك كئيبًا ومتعبًا طوال النهار.

الكربوهيدرات المكررة

تحتوي على ألياف أقل ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالضعف والتعب طوال الوقت، لذا حاول تجنب الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الحبوب المصنعة قدر الإمكان.