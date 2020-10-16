433 إصابة جديدة بكورونا و 468 حالات تعافي

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 433 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 341,495 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5144 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 468 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 327,795 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك حالة نشطة حالياً، من بينها حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: