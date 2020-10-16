طريقة عمل تارت موس المانجو بدون فرن

البلاد – نيفين عباس
تفضل الكثير من السيدات إعداد حلوي بدون فرن أو عناء، ونقدم لكِ طريقة مميزة وسريعة لعمل تارت موس المانجو بدون فرن
المقادير اللازمة
للتارت
2 كوب بسكويت فانيلا
نصف كوب زبدة مذوبة
4 ملعقة كبيرة عصير مانجو أو مركز المانجو
للموس
2 كوب كريمة خفق
4 قطرات مركز مانجو
200 جرام جبن كريمي بالقشطة
2 كوب عصير مانجو
2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودر
4 ملعقة كبيرة ماء بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر
قليل من ملون الطعام الغذائي البرتقالي
للتزيين
كريمة مخفوقة
مانجو مقطع
طريقة العمل
التارت
تطحن جميع المقادير معاً حتي تصبح ناعمة
تفرد في قالب تارت وتترك بالثلاجة حتي تتماسك وتبرد تماماً
الموس
يذوب الجيلاتين مع الماء ويترك جانباً حتي يتشرب الجيلاتين الماء ويصبح قاسي
تخفق الكريمة والجبن الكريمي بالقشطة وعصير المانجو ومركز المانجو وملون الطعام والسكر معاً حتي نحصل علي خليط كريمي ناعم
يرفع الجيلاتين علي النار دقيقة حتي يذوب
ثم يوضع لخليط الكريمة ويقلب
يصب المزيج فوق البسكويت ويترك بالثلاجة حتي يبرد تماماً ويتماسك لمدة 24 ساعة
التقديم
يزين التارت بالمانجو والكريمة
ثم يقطع ويقدم بارد