سناب شات يستعد بقوة لمنافسة تيك توك وإنستجرام في هذا الأمر

يستخدم كثيرون حول العالم تطبيق سناب شات، وهو ما يستدعي التزاما من شركة سناب Snap، بوعدها بجلب الموسيقى إلى منصة “سناب شات” Snapchat.

وتلتزم الشركة بإعداد نفسها للمنافسة بشكل أكبر مع تيك توك وإنستجرام، بحسب ما نقل موقع “ألوان”.

إذ أعلنت الشركة أنها أصبحت تتيح لجميع مستخدمي iOS حول العالم إضافة مقاطع الأغاني قبل أو بعد التقاط اللقطات.

وهذه الميزة كانت متوفرة للمستخدمين في نيوزيلندا وأستراليا، وقالت شركة “سناب شات” في أغسطس إنها ستجلب الموسيقى إلى المزيد من المناطق هذا الخريف.

ولا تذكر سناب، متى تكون الأصوات متاحة عبر أجهزة أندرويد.

كما تقول الشركة إنها تختبر السماح للأشخاص بصناعة أصواتهم بأنفسهم وإضافتها إلى اللقطات، وسيتم طرح هذه الميزة عالمياً في الأشهر المقبلة.

ولا تزال منصة سنابشات تفتقر إلى خلاصة مثل تيك توك التي تدفع المحتوى الموسيقي بشكل كبير إلى المستخدمين.

وتركز سناب شات بدلاً من ذلك على شراكاتها مع الناشرين الكبار وتشديد الروابط الاجتماعية بين المستخدمين.

وإذا تلقى شخص ما لقطة مع صوت، فيمكنه التمرير سريعاً لعرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان.

ويمكنه أيضاً النقر على رابط “تشغيل هذه الأغنية” للاستماع إلى الأغنية الكاملة عبر منصات البث الأخرى، ومن ضمنها سبوتيفاي وآبل ميوزك وساوند كلاود.

إلى ذلك لا توضح سناب حجم قائمة الموسيقى الخاصة بها بخلاف وصفها بأنها قوية ومنسقة.

وتقول الشركة إن صفقات الترخيص الخاصة بها تغطي أغانٍ من مجموعة وارنر ميوزيك Warner Music Group.

ومجموعة يونيفرسال ميوزيك Universal Music Group ووارنر تشابيل ميوزيك Warner Chappell Music وبي إم جي ميوزيك BMG Music وغيرها.

يذكر أن سناب تأخرت بشكل عام في جلب الموسيقى إلى منصتها.

حيث قدمت إنستغرام ملصقات موسيقية للقصص في عام 2019، وطرحت ميزة Reels في أغسطس.