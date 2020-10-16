رسميا.. الأهلي يعلن اعتزال حسين عبدالغني

جدة- البلاد

أعلن النادي الأهلي اليوم، رسميا، اعتزال قائد الفريق الأهلاوي حسين عبدالغني، بعد مسيرة استمرت لـمدة ربع قرن. وقد خاض عبدالغني العديد من التجارب الاحترافية طوال مسيرته الرياضية؛ حيث لعب لأندية الأهلي والنصر وأحُد على المستوى المحلي.

وخارجيا؛ لعب عبدالغني لأندية: الريان القطري، ونوشاتيل السويسري، وفيريا البلغاري.

ويمتلك عبدالغني سجلا مميزا وحافلا بالألقاب سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، أبرزها الفوز بلقب الدوري السعودي مرتين (مع النصر)، والفوز بلقب كأس أمم آسيا مع منتخبنا السعودي عام 1996.

كما شارك عبدالغني مع الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم 3 مرات ( 1998 – 2002 – 2006).