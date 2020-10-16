ثقافة وفنون جدة والقنصلية العامة الأمريكية تتعاونان لدعم الحراك الثقافي والفني

جدة : البلاد

دشنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بالتعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة أمس الخميس المعرض الفني الافتراضي الأول والذي يضم نخبة من الفنانين السعودين والأمريكيين بلغ عددهم 16 فنان وفنانة من البلدين، تنوعت أعمالهم التشكيلية والفوتوغرافية واشتمل المعرض على أكثر من 80 عمل فني إضافة إلى لوحات تعريفية بالفنانين.

ووصف القنصل الأمريكي العام بجدة السيد راين خلال كلمة له المعرض بالرائع كونه يضم عدد من الفنانين من ذوي الموهبة العالية من الولايات المتحدة والسعودية.

وقال إن البرامج الدبلوماسية المتعلقة بالفنون والثقافة تهدف إلى زيادة مستوى الوعي حول قدرة الفنون على إحداث التغيير ، مؤكداً أنها تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرصا للتبادلات الثقافية العالمية وتمد جسور التواصل بين البلدين.

وأثنى القنصل على رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أنها تعمل على تعزيز الثقافة باعتبارها نمط حياة. وأضاف “حضورنا هنا الليلة يهدف إلى إلقاء الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين ثقافتينا والتعرف على الكيفية التي يعبر بها الفنانون عن الأفكار من خلال عيونهم وآذانهم وأيديهم”.

وأوضح أن المعرض يعمل على تشجيع التبادل المفتوح للأفكار والفن ويعزز من إسهامات الفنانين في الثقافة الأمريكية والسعودية وقال “مع أن ثقافتينا مختلفتان ولكل منهما سماتها التي تنفرد بها إلا أننا نتشارك في لغة واحدة من خلال الفن”.

ووجه القنصل الأمريكي شكره للفنانين الأمريكيين والسعوديين المشاركين في هذا المعرض الفني الافتراضي. كما توجه بالشكر إلى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون .

من جانبه قال الأستاذ محمد آل صبيح في كلمته خلال حفل تدشين المعرض، أن الفنانين صناع الجمال ومصدر الضياء وسادة اللون، ورسالة الثقافة والفنون سامية ولغتها إنسانية وهي الجسر المتين الذي يربط الشعوب في هذا الكون ودورها الحضاري في التنمية محوري والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون منارة مضيئة وتاريخ ممتد كحاضنة للثقافة والفنون خلال النصف قرن الماضية.

وأضاف نلتقي لإطلاق المعرض الفني الافتراضي الأول الذي يجمع نخبة من الفنانين والفنانات من الممكلة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في صورة من صور تعزيز التعاون ومد جسور الشراكة الثقافية والفنية الفاعلة لنجسد رسالة الفنون السامية في خلق التعايش وفتح نوافذ مضيئة بين الثقافات المختلفة. وشكر في ختام كلمته سعادة القنصل العام وقنصل الشؤون الثقافية والملحق الثقافي على جهودهم في نجاح المعرض الذي يعد باكورة عمل لما يليه من تعاون بناء.

وفي كلمة الفنانين الأمريكان تحدثت الفنانة الأمريكية هيذر عن سعادتها بإقامة المعرض المشترك، وقال الفنان عمر النهدي في كلمة الفنانين السعوديين، باسمي واسم جميع الزملاء أشكر الجمعية والسفارة على إقامة هذا المعرض الذي يجميع عدد من تجارب الفنانين السعوديين والأمريكيين وهذا ما يوثق العلاقة بين المجتمعين ونتطلع إلى إقامة العديد من المعارض المشتركة في الفنون البصرية ونتمنى أن تنال الأعمال المعروضة على رضا زوار المعرض.