بالصور.. طريقة عمل تورتة بتلات الورد بالفراولة والشوكولاتة البيضاء

البلاد – نيفين عباس

ما رأيك في تحضير تورتة بمذاق مميز ومختلف مع نكهة الفراولة أو الفريز وبتلات الورد!

المقادير اللازمة

للكيك

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

5 حبات بيض مفصول البياض عن الصفار

كوب سكر أبيض

كوب سكر أبيض بودرة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت

نصف كوب حليب دافئ

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا

للحشو

200 جرام شوكولاتة بيضاء مذوبة

400 ملل كريمة خفق

2 ظرف كريم شانتي

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة ماء ورد

فراولة مقطعة

بتلات ورد صالحة للأكل

نصف كوب سيرب فراولة مذوب في نصف كوب ماء

للتزيين

كريمة مخفوقة

فراولة مقطعة

ورود صالحة للأكل

طريقة العمل

الحشو

تخفق الكريمة، الكريم شانتي، السكر حتي تتشكل لدينا كريمة كثيفة

يضاف لها الشوكولاتة وماء الورد وتخفق مرة أخري

تضاف للكريمة الفراولة وبتلات الورد المقطعين وتقلب

توضع بالثلاجة حتي تتماسك وتبرد

الكيك

يخفق البياض مع السكر البودرة والملح حتي يصبح كالمارينج

يخفق بمضرب يدوي الصفار مع السكر الأبيض والفانيليا والزيت والحليب

يقلب الدقيق مع البيكينج بودر والنشا وجوز الهند

ثم يضاف لخليط الصفار ويقلب جيداً حتي نحصل علي خليط ناعم

يضاف خليط البياض لخليط الصفار ويقلب برفق حتي يتجانس

ثم يوضع المزيج في قالب كيك دائري الشكل مبطن وبه ورق زبدة

تخبز الكيكة في فرن متوسط الحرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد قليلاً

تحضير التورتة

تقطع الكيكة 3 طبقات

نحضر أول طبقة

تسقي بسيرب الفراولة

ثم تدهن بطبقة من كريمة الشوكولاتة والورد والفراولة

تكرر العملية حتي إنتهاء الطبقات

تترك بالثلاجة حتي تتماسك ساعتين

ثم تخرج وتغطي بالكامل بالكريمة المخفوقة

يزين وجه التورتة بالفراولة المقطعة والورود

ثم تترك لتبرد مرة أخري

وتقدم التورتة بعد أن تقطع باردة