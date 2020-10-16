الصحة العالمية تعلن عن مواعيد إعطاء لقاح كورونا للأصحاء

نرمين عباس

في خطوة جديدة للتصدي لجائحة كورونا، أعلنت ” سوميا سواميناثان” كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية

أن الأصحاء والشباب سيضطرون للإنتظار حتي 2022 للحصول علي اللقاح المقاوم لفيروس كورونا المستجد

وأكدت أن العاملين بمجال الصحة ستكون لهم الأولوية في الحصول علي اللقاح حال جاهزيته

وذلك لما يتعرضون له من مخاطر علي الحياة بسبب العدوي

جاءت التصريحات مواكبة لوقت ما يزال تجارب إنتاج لقاح مقاوم لفيروس كورونا تجري داخل عدة دول منذ أشهر

في سباق مع الزمن وسط أحاديث عن أولوية الحصول علي اللقاح وذلك وفقاً لسكاي نيوز

وأضافت سواميناثان:

“يتفق معظم الناس على أن التطعيم لا بد أن يبدأ بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية مع مرضى كوفيد-19 لكن نحتاج أيضا إلى تحديد أي منهم هو الأكثر تعرضًا للخطر، ثم كبار السن”

وأردفت

“سيكون هناك الكثير من الإرشادات التي ستصدر لاحقا بهذا الخصوص، لكنني أعتقد أن الشخص العادي، الشاب السليم، قد يضطر إلى الانتظار حتى عام 2022 للحصول على لقاح”

هذا وأعربت عن أملها في أن يتوفر لقاح فعال واحد على الأقل بحلول عام 2021، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون متاحًا إلا “بكميات محدودة”