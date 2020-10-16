“الاستئناف” بالآسيوي تصدم النصر

جدة- البلاد

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ردها الرسمي على استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بشأن قضية بيرسبوليس الإيراني.

وخسر النصر أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة “5-2″، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، قد رفضت احتجاج النصر ضد قانونية مشاركة عدد من لاعبي بيرسبوليس في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي دوري الأبطال.

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من نادي النصر واعتمدت قرار لجنة الانضباط.