اتحاد الأثقال يناقش استضافة بطولة العالم بجدة 2021

الرياض- البلاد

ناقش مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي آخر التطورات والأعمال التي أنجزت؛ من أجل استضافة المملكة لبطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة، التي من المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال شهر مارس بالعام القادم 2021م.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية عن البطولات الداخلية وكافة التحديثات على اللوائح الفنية لتتواكب مع مجريات الأحداث والاشتراطات الإحترازية من خلال شرح الأمين العام للاتحاد وليد اليعقوب.

من جهة أخرى تناول تقرير إدارة المنتخبات البطولات والمعسكرات التي أقامها الأخضر خلال فترة الجائحة، الذي قدمه مدير المنتخبات احمد عسيري، فيما تناول المدير المالي للاتحاد هشام الفواز شرحاً تفصيلياً للتقرير المالي من العام 2019م وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م. بالاضافة الى ما ورد من التقارير المالية للمحاسب القانوني للجنة الأولمبية عن الأعوام من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨م للوقوف على كافة التفاصيل.

وأقر الاتحاد السعودي لرفع الأثقال اللائحة الجديدة للانضباط والتي اعتمد تطبيقها اعتباراً من الـ 15اكتوبر الحالي، وتناول المجلس البرنامج الزمني الداخلي ومشاركات المنتخبات الوطنية المستقبلية والمعكسرات التنشيطية والإعدادية للبطولات الخارجية بالعام المقبل وأهمها البطولات التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2021م.