المرأه صحة و عافية

7 أطعمة تمنع الإصابة بمرض سرطان الثدي

فرناس حفظيaccess_time28 / صفر / 1442 هـ      15 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت الدراسات أن العامل الوراثي في الإصابة بمرض سرطان الثدي يشكل 10% فقط، أنا التغذية تشكل 30% إلى 40% من هذه العوامل.

بالإضافة إلى ذلك إدارة نمط الحياة الصحي له تأثير كبير في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 38%.

فهناك الكثير من الأغذية النباتية المتوفرة بشكل طبيعي في طعامنا، والتي أثبتت فاعليتها لمحاربة سرطان الثدي، وهذه الأطعمة.

1/ التوت البري

لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهى تساهم في إعاقة انقسام الخلايا السرطانية في الثدي وإيقاف مراحل الانقسام الأولى لها.

2/ الملفوف أو الكرنب

يحتوي على مواد مضادة للسرطانات المختلفة وهو الذي ينشط هرمون الاستروجين فبالتالي يحمي من سرطان الثدي.

3/البروكلي

أثبت أن يوجد به مادة sulpurophanesوهى مسؤولة عن طعمه المر وتعزز أداء إنزيمات الكبد الحيوي وبالتالي تخلص الجسم من السموم.

4/ الثوم البصل

أثبتت الدراسات أنه يوجد بهم خصائص تكافح السرطانات مثل البروستاتا و سرطان الثدي.

5/ الطماطم

تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة  بالإضافة إلى مادة الليكوبين التي توجد في شرتها  وهى المسؤولة عن اللون الأحمر بالطماطم ، وهى تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطانات خصوصا سرطان الثدي.

6/ الأسماك الزيتية

لما تحتويه من أوميجا 3 وهو عنصر فعال في تثبيط نمو الأورام السرطانية وتعزيز جهاز المناعة.

7/ الكركم

توجد به مادة الكيوركيومين وهى مادة نشطة موجودة فيه ولها دور فعال في تحفيز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية ومقاومة مرض سرطان الثدي .

ويذكر أن تناول ملعقة صغيرة من الكركم يساعد على الوقاية من السرطانات ومقاومتها، وتعزيز عمل بعض العلاجات الكيميائية وتخفيف آثارها الجانبية.

vernas hefzy

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