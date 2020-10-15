7 أطعمة تمنع الإصابة بمرض سرطان الثدي

المرأه صحة و عافية7 أطعمة تمنع الإصابة بمرض سرطان الثدي فرناس حفظيaccess_time28 / صفر / 1442 هـ 15 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت الدراسات أن العامل الوراثي في الإصابة بمرض سرطان الثدي يشكل 10% فقط، أنا التغذية تشكل 30% إلى 40% من هذه العوامل. بالإضافة إلى ذلك إدارة نمط الحياة الصحي له تأثير كبير في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 38%. فهناك الكثير من الأغذية النباتية المتوفرة بشكل طبيعي في طعامنا، والتي أثبتت فاعليتها لمحاربة سرطان الثدي، وهذه الأطعمة. 1/ التوت البري لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهى تساهم في إعاقة انقسام الخلايا السرطانية في الثدي وإيقاف مراحل الانقسام الأولى لها. 2/ الملفوف أو الكرنب يحتوي على مواد مضادة للسرطانات المختلفة وهو الذي ينشط هرمون الاستروجين فبالتالي يحمي من سرطان الثدي. 3/البروكلي أثبت أن يوجد به مادة sulpurophanesوهى مسؤولة عن طعمه المر وتعزز أداء إنزيمات الكبد الحيوي وبالتالي تخلص الجسم من السموم. 4/ الثوم البصل أثبتت الدراسات أنه يوجد بهم خصائص تكافح السرطانات مثل البروستاتا و سرطان الثدي. 5/ الطماطم تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى مادة الليكوبين التي توجد في شرتها وهى المسؤولة عن اللون الأحمر بالطماطم ، وهى تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطانات خصوصا سرطان الثدي. 6/ الأسماك الزيتية لما تحتويه من أوميجا 3 وهو عنصر فعال في تثبيط نمو الأورام السرطانية وتعزيز جهاز المناعة. 7/ الكركم توجد به مادة الكيوركيومين وهى مادة نشطة موجودة فيه ولها دور فعال في تحفيز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية ومقاومة مرض سرطان الثدي . ويذكر أن تناول ملعقة صغيرة من الكركم يساعد على الوقاية من السرطانات ومقاومتها، وتعزيز عمل بعض العلاجات الكيميائية وتخفيف آثارها الجانبية. مرتبط