10 ملايين ريال منحة «كاوست» للشركات الناشئة

جدة- البلاد

رفعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” مخصصات منحها المالية إلى 10 ملايين ريال للشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة “تقدّم” للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة .

وتهدف مضاعفة هذه المنح عن العام الماضي لتسريع وتعزيز نجاح بعض الأعمال التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة في المملكة ، حيث انضمت 59 شركة ناشئة في مختلف المجالات إلى برنامج مسرعة “تقدّم” في نسخته الحالية ، بما في ذلك الزراعة واللوجستيات والرعاية الصحية والعقارات والتعليم وغيرها.

وأوضح نائب رئيس الابتكار والتنمية الاقتصادية بجامعة “كاوست” كيفين كولين أن عدد الشركات الناشئة المقبولة في هذا البرنامج نظير دعم الجامعة بالتعاون مع أحد البنوك المحلية في إطار المسؤولية الأجتماعية ، مشيراً إلى أن الركيزة الأساسية لبرنامج مسرعة “تقدّم” تتمثل في تزويد الشركات الناشئة بمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والإرشادية اللازمة .

يذكر أن جامعة “كاوست” أطلقت مؤخرا برنامج مسرّعة تقدَّم للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة لعام ٢٠٢٠ ، وتنوعت مجالات الشركات المتأهلة بين ٢٣ صناعة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية وتقنيات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقنيات التعليم، وتقنيات الزراعة، والتقنية المالية. وتواصل الجامعة دورها في تطوير النظام المتنامي لريادة الأعمال الناشئة في المملكة، ودعم رؤية ٢٠٣٠.

ومن خلال مبادرات ريادة الأعمال مثل تحدي الابتكار(ستيم) ومبادرة “هاكثون جنكشن” وبرنامج تقدّم لمسرعات الأعمال، تمكّن كاوست تمكّن رواد الأعمال من صقل أفكارهم ومنتجاتهم، من خلال تحفيز عملية الابتكار وخلق فرص عمل وتشجيع التنويع الاقتصادي، وقيادة القدرة التنافسية العالمية للمملكة في عالم سريع التغيير.