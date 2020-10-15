وزارة التعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد.. الأحد

جدة : البلاد

تعتزم وزارة التعليم، ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي استكمال المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد، بالتعاون مع إدارات التطوير والتدريب في مناطق المملكة، حيث ينطلق تدريب الدفعة الثانية يوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول لمدة 5 أيام تدريبية لكل مجموعة.

ونوهت الوزارة على أهمية تحديث بيانات المتدربين والمتدربات المرشحين والمرشحات وعددهم (126) وفق المجموعات والتواريخ المحددة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: ، مبينةً أنّ روابط القاعة الافتراضية لحضور البرنامج سيتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمتدربين والمتدربات. https://forms.gle/zUzdcrtSsDQWUetk6 ، مبينةً أنّ روابط القاعة الافتراضية لحضور البرنامج سيتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمتدربين والمتدربات.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع تدريب المدربين للقيادات التعليمية، والذي حظي بتدشين معالي نائب الوزير في 13 رجب 1442، ونظراً للظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا، يستكمل المركز الوطني إعداد الدفعة الثانية للمشروع من خلال التدريب عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة.

وتستهدف برامج الدفعة الثانية 126 مشاركاً ومشاركةً من القيادات التعليمية بديوان الوزارة والإدارات التعليمية، بهدف إكسابهم المعارف والمهارات الحديثة في التدريب، وإدارة عملياته وفق أبرز الاتجاهات الحديثة، مما يسهم في انعكاس أثر التدريب على المعلمين والمعلمات بشكل يؤدي إلى تحسين نواتج تعلّم الطلاب