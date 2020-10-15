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موجة غضب بعد طرح آيفون 12 بلا شاحن أو سماعة

نرمين عباسaccess_time28 / صفر / 1442 هـ      15 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
نرمين عباس
أعلنت شركة الهواتف العالمية آبل عن طرح تشكيلة جديدة من آيفون 12
مشيرة إلي أن هواتفها الجديدة الأربعة ستباع دون شواحن أو سماعات الأذن الخاصة بالهاتف داخل العلبة
الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين المستخدمين، بينما أوضحت الشركة أن الهدف من الأمر هو تقليل تأثيرها علي البيئة
معلنة أنه سيتم تزويد الهاتف بكابل USB-C فقط بدلاً من الشاحن والسماعات
وأعلنت الشركة أن علبة هواتف آبل 12 الجديدة لن تتضمن الشاحن أو السماعات وذلك لأسباب بيئية

وبالمثل لن تتضمن وحدة شحن من طرازات Apple Watch هذا العام

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تعني بأنه يتعين عليها إستهلاك مواد خام أقل مقابل بيع كل جهاز آيفون
كما ستسمح الشركة أيضاً بصندوق بيع بالتجزئة أصغر حجماً، ما يعني أن هناك المزيد من الوحدات يمكن وضعها في منصة شحن
واحدة تقلل من إنبعاثات الكربون
وقوبل التقرير عن التغييرات الجديدة علي آيفون 12 بموجة غضب من المستخدمين علي الإنترنت
حيث إقترح البعض أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بزيادة هوامش أرباح الشركة وخفض تكاليف الشحن بدلاً من حماية البيئة كما إدعت الشركة
وبعيداً عن دوافع الشركة من تلك الخطوة، فمن المرجح أن يتم تقليل النفايات الإلكترونية في كلتا الحالتين
وكجزء من الدعاية الإعلانية للشركة، ذكرت الشركة أن هناك بالفعل 700 مليون سماعة رأس Lightning في العالم
بالإضافة إلي 2 مليار محول طاقة من آبل، الأمر الذي يشير إلي أن معظم المستخدمين سيحصلون بالفعل علي كل الملحقات الخاصة بالأجهزة الخاصة بالشركة
نرمين عباس

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