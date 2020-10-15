مخالفة الاشتراطات تغلق 6 مستودعات ومصنعا للبلوك

مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي ـ جدة ـ ياسر بن يوسف

تواصل البلديات الفرعية في العاصمة المقدسة ومدينة جدة جولاتها على المحال التجارية للتأكد من تنفيذها للاشتراطات البلدية، وتقوم بإغلاق المحال المخالفة وبالأمس أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنعًا للبلوك والخرسانة الجاهزة؛ وذلك لمخالفة الاشتراطات البلدية.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن البلدية أغلقت خلال جولاتها الرقابية مصنعًا مخالفًا للبلوك والخرسانة الجاهزة؛ مشيرًا إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد “المالكي” تشديد الرقابة على المنشآت للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات؛ لافتًا إلى استمرارية الجولات الرقابية على جميع المصانع بالمنطقة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على المواطنين والمقيمين. كما أسفرت حملة رقابية لأمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المليساء الفرعية وإدارة الرقابة التجارية وبمشاركة الجهات المعنية عن إغلاق 6 مستودعات مخالفة جنوب المحافظة وحجز كميات من الأعلاف الحيوانية تقدر بنحو 4000 طن لحين إنهاء إجراءات المخالفات وتصحيح الوضع نظاماً.

وجرى إغلاق المستودعات لعدم وجود رخص مزاولة للنشاط، إضافة إلى عدم استخراج ترخيص من هيئة الغذاء والدواء لـ 4 مستودعات أعلاف حيوانية، فيما أكدت الأمانة استمرار الجولات الميدانية على مدار الساعة للتأكد من نظامية الأنشطة التجارية كافة والتزامها بالإشتراطات البلدية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.