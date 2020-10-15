472 إصابة جديدة بكورونا و 507 حالات تعافي

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 472 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 341,062 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5127 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 507 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 327,327 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8608 حالة نشطة حالياً، من بينها 829 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: