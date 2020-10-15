طريقة عمل موزات اللحم مع الأرز بالمرقة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة عربية مميزة لعمل موزات اللحم مع الأرز بمرقة اللحم

المقادير اللازمة

للحم

موزات لحم

بصل مقطع

ملح

فلفل إسود حب

هيل حب

دارسين

مسمار

لومي

نجمة يانسون

ماء

للأرز

أرز طويل الحبة

مرقة اللحم

سمن عربي

ملح بحسب الرغبة

طريقة العمل

نقوم أولاً بوضع الماء علي النار في قدر عميق حتي يغلي

يضاف له اللحم ويترك يغلي مع إزالة الريم حتي نحصل علي مرقة صافية

يضاف للمرق كافة البهارات دون الملح

يترك اللحم حتي تمام النضج

يملح جيداً بحسب الرغبة

ترفع موزات اللحم من المرقة وتصفي المرقة لإستخدامها في تسوية الأرز

توضع اللحم جانباً مغطاة أو يمكن وضعها بالفرن حتي تتخذ لون ذهبي بحسب الرغبة

الأرز

في قدر يتسع الأرز نضع السمن حتي يذوب

يضاف له المرقة المصفاة وتترك حتي تغلي

يغسل الأرز جيداً ثم يضاف للمرقة مع قليل من الملح إذا لزم الأمر

يترك حتي يتشرب الأرز المرقة

ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

يغرف في طبق التقديم

ثم توضع علي وجه الأرز موزات اللحم

يزين الطبق بالمكسرات أو بحسب الرغبة

ثم يقدم ساخن