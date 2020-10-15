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طريقة عمل بلاك فورست تشيز كيك بدون فرن

نيفين عباسaccess_time28 / صفر / 1442 هـ      15 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

ما رأيك في تقديم طبق حلوي مميز وجديد بنكهة كعكة البلاك فورست أو كعكة الغابة السوداء مع نكهة الجبن

المقادير اللازمة

للقاعدة

2 كوب بسكويت بنكهة الشوكولاتة
125 جرام زبدة مذوبة

للجبن

400 جرام جبن كريمي
2 عبوة قشطة
نصف كوب حليب مكثف محلي
نصف كوب كريمة خفق

للوجه

كرز معلب غير مصفي من السيرب

طريقة العمل

القاعدة

يطحن البسكويت مع الزبدة حتي ينعم
يفرد في صينية تشيز كيك مستطيلة أو دائرية حسب الرغبة
يترك بالثلاجة حتي يبرد ويتماسك

الجبن

تخفق جميع المقادير معاً حتي نحصل علي خليط متماسك كريمي
نحضر الصينية من الثلاجة
نضع فوق البسكويت خليط الجبن ويفرد
تغطي الصينية جيداً
ثم توضع في الثلاجة 6 ساعات أو حتي تتماسك تماماً
تخرج من الثلاجة
ثم تفرد طبقة الكرز المعلب مع السيرب الخاص به أعلي حشو الجبن
تترك بالثلاجة مرة أخري حتي تبرد تماماً
ثم تقطع مربعات وتقدم باردة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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