نرمين عباس
أسدلت شركة Alieno الستار عن أحد سياراتها Arcanum، والتي تنتمي إلي فئة السيارات الهايبر كار الرياضية
والتي تعتمد علي نظام دفع كهربائي يصل إلي قوة 5221 ألف حصان
وأوضحت الشركة البلغارية بأن سيارتها الجديدة الخارقة ستظهر بطول 5.24 متر بالإضافة لعرض 2.18 متر وإرتفاع 1.20 متر
مع العديد من وحدات الإسبويلر بالإضافة للعديد من فتحات التهوية وملامح التصميم المستوحاة من تصميم سيارة اللامبورجيني Aventador
وتعتمد السيارة الجديدة علي نظام دفع كهربائي يتكون من العديد من المحركات الكهربائية علي الصرة والتي تصل إلي 24 محرك
وذلك كي تغطي نطاق قوة يمتد من 2610 ألف حصان / 4440 نيوتن متر
لعزم الدوران الأقصي إلي النسخة الأقوي، والتي تنطلق بقوة 5221 ألف حصان / 8800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصي
وتصل السيارة الجديدة والتي يتوفر منها نسخ Race و Track والطرق العادية إلي السرعة القصوي 488 كم/س
وتعتمد السيارة علي هيكل مصنوع من الكيفلار و الكربون و الألمونيوم
ويتوفر بالسيارة عدة وحدات من البطارية والتي تصل سعتها إلي 180 كيلووات ساعة
بينما يصل مدي السير بها إلي 1020 كلم
وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من الشاشات والأجواء الرياضية مع الأضواء المحيطة
وأعلنت الشركة المصنعة أن سعر السيارة الجديدة يصل إلي 1.5 مليون يورو