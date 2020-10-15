قوة تصل إلى 5221 حصان

نرمين عباس

أسدلت شركة Alieno الستار عن أحد سياراتها Arcanum، والتي تنتمي إلي فئة السيارات الهايبر كار الرياضية

والتي تعتمد علي نظام دفع كهربائي يصل إلي قوة 5221 ألف حصان

وأوضحت الشركة البلغارية بأن سيارتها الجديدة الخارقة ستظهر بطول 5.24 متر بالإضافة لعرض 2.18 متر وإرتفاع 1.20 متر

مع العديد من وحدات الإسبويلر بالإضافة للعديد من فتحات التهوية وملامح التصميم المستوحاة من تصميم سيارة اللامبورجيني Aventador

وتعتمد السيارة الجديدة علي نظام دفع كهربائي يتكون من العديد من المحركات الكهربائية علي الصرة والتي تصل إلي 24 محرك

وذلك كي تغطي نطاق قوة يمتد من 2610 ألف حصان / 4440 نيوتن متر

لعزم الدوران الأقصي إلي النسخة الأقوي، والتي تنطلق بقوة 5221 ألف حصان / 8800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصي

وتصل السيارة الجديدة والتي يتوفر منها نسخ Race و Track والطرق العادية إلي السرعة القصوي 488 كم/س

وتعتمد السيارة علي هيكل مصنوع من الكيفلار و الكربون و الألمونيوم

ويتوفر بالسيارة عدة وحدات من البطارية والتي تصل سعتها إلي 180 كيلووات ساعة

بينما يصل مدي السير بها إلي 1020 كلم

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من الشاشات والأجواء الرياضية مع الأضواء المحيطة

وأعلنت الشركة المصنعة أن سعر السيارة الجديدة يصل إلي 1.5 مليون يورو