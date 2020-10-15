رونالدو “ينتهك” البروتوكول الطبي بعد عودته إلى إيطاليا

قال وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، إنه لم يكن على علم بمنح كريستيانو رونالدو الضوء الأخير للعودة إلى إيطاليا قادمًا من البرتغال أمس الأربعاء.

وكان أفضل لاعب في العالم 5 مرات قد أصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة لشبونة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية قبل يومين.

"I think he has violated the protocol." 😲 — Goal News (@GoalNews) October 15, 2020

وذكر يوفنتوس أن رونالدو حصل على التأشيرات اللازمة من الحكومة الإيطالية من أجل العودة إلى مدينة تورينو ليكون قريبًا من فريقه الذي يستعد لاستئناف الموسم.

لكن سبادفورا يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، قد خرق بروتوكولات العزل الطبي بقدومه إلى إيطاليا في ظل إصابته بفيروس كورونا.

“من دون إذن من السلطات المحلية، فاللاعب بالفعل قد انتهك البروتوكول”، هكذا تحدث وزير الرياضة إلى راديو (راي) المرموق في إيطاليا.

قضية عودة رونالدو إلى إيطاليا مُصابًا بالفيروس، كانت مادة دسمة للصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس، وأبرزها (لاجازيتا ديلو سبورت).

Cristiano Ronaldo to return to Turin on his private jet TODAY to self-isolate https://t.co/Ac26AjgiyL via @AllSports_gh — The thinker man (@kwekuedilson) October 14, 2020

لاجازيتا عقدت مقابلة مع أستاذة المناعة في جامعة بادوفا، أنتونيلا فيولا، التي انتقدت بشدة تصرفات اللاعب، وبالأخص صورته الجماعية على الغداء مع زملائه.

وقالت فيولا: “طالما هناك مثل هذه التصرفات، سيستمر الفيروس في الانتشار، نحن نرى هذه الأمور في الشوارع كل يوم”.

وأضافت: “اللاعبون مخطئون في اعتقادهم أنهم آمنون بعد سلبية الاختبارات، لأن العدوى قد تعود بعد ساعتين فقط، يجب ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات”.

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