رونالدو “ينتهك” البروتوكول الطبي بعد عودته إلى إيطاليا

قال وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، إنه لم يكن على علم بمنح كريستيانو رونالدو الضوء الأخير للعودة إلى إيطاليا قادمًا من البرتغال أمس الأربعاء.

وكان أفضل لاعب في العالم 5 مرات قد أصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة لشبونة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية قبل يومين.

"I think he has violated the protocol." 😲

وذكر يوفنتوس أن رونالدو حصل على التأشيرات اللازمة من الحكومة الإيطالية من أجل العودة إلى مدينة تورينو ليكون قريبًا من فريقه الذي يستعد لاستئناف الموسم.

لكن سبادفورا يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، قد خرق بروتوكولات العزل الطبي بقدومه إلى إيطاليا في ظل إصابته بفيروس كورونا.

“من دون إذن من السلطات المحلية، فاللاعب بالفعل قد انتهك البروتوكول”، هكذا تحدث وزير الرياضة إلى راديو (راي) المرموق في إيطاليا.

قضية عودة رونالدو إلى إيطاليا مُصابًا بالفيروس، كانت مادة دسمة للصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس، وأبرزها (لاجازيتا ديلو سبورت).

Cristiano Ronaldo to return to Turin on his private jet TODAY to self-isolate https://t.co/Ac26AjgiyL via @AllSports_gh

— The thinker man (@kwekuedilson) October 14, 2020