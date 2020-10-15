تدشين أول زورق اعتراضي سريع صناعة سعودية

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً بالاضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.

ورفع قائد القوات البحرية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، على حرصهم الدائم والدعم غير المحدود لتطوير القوات المسلحة بما يخدم الوطن.

من جانبه ثمن محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي الدعم والرعاية غير المحدودة من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله- التي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صناعة وتوطين هذه المنظومة من الزوارق الاعتراضية السريعة يأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.

استراتيجية طموحة

ويحظى قطاع الصناعات العسكرية برعاية ودعم كبيرين من القيادة الحكيمة، حيث يمثل استثمارا استراتيجيا في قوة المملكة ورؤيتها التنموية المرتكزة على الاقتصاد المستدام، وتوطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي هذا الاتجاه الاستراتيجي ، يمثل قرار صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” ترجمة لهذه الانطلاقة الكبرى والتي تعد نقطة تحول نوعي لمستقبل الصناعات العسكرية السعودية كقطاع حيوي ومنصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية بأرفع المعايير العالمية، ومكونا مهما من مكونات رؤية المملكة ، ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية ، ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال ، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.

وتستهدف الشركة توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة ، وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومؤخرا وقعت “الصناعات العسكرية” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم، لدعم القدرات البشرية في القطاع.