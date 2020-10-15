“الكمون” فوائد لا تعد ولا تحصى خاصة لمرضى السكري

يعد الكمون من الأدوية العشبية التي تستخدم للسيطرة على نسبة السكر بالدم، حيث أشارت الدراسات التي أقيمت حول فوائد الكمون الصحية لمرضى السكري إلى أن تناوله يؤدي إلى تراجع نسبة السكر بالدم وزيادة الأنسولين والهيموجلوبين مما يحسن من حالة المريض.
كما أن تناول الكمون المغلي يساعد في التخلص من السموم التي توجد بالجسم خاصة الكبد، مما يساعد في حمايته من الأمراض، ويحتوي الكون على مضادات الالتهابات الثقوية مما يحمي الجسم من التعرض إلى الإصابة بالألم والالتهابات المختلفة، كما يساهم الكمون بشكل كبير في التقليل من خطر الإصابة بمرض السرطان وذلك لما يحتوي على نسبة من مضادات الأكسدة.
يعمل الكمون على تحفيز الجهاز العصبي المركزي مما يعزز الذاكرة، كما أن تناول الكمون يساعد على تعزيز صحة المعدة وهو ما يساهم في التخلص من مشاكل الإمساك وعسر الهضم ، كما يساعد الكمون في التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم والتحكم في مستويات الدهون التي من الممكن أن تسبب في حدوث ضرر بصحة القلب.