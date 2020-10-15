أمير المدينة يتفقد مشروعات تأهيل 5000 مبنى سكني بمنطقة “سيد الشهداء”

المدينة المنورة : واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، أهمية تأهيل وتطوير الأحياء القديمة في المنطقة وتحويلها إلى مشروعات تنموية حضارية، تُحسن كافة الأوضاع السكنية والخدمية مع الحفاظ على مكانتها التاريخية والنسيج الاجتماعي المتماسك فيها.
جاء ذلك خلال تفقد سموه المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة وأمانة المدينة لأكثر من 5000 مبنى سكني في منطقة سيد الشهداء بنسبة إنجاز بلغت 80%، تشمل أحياء طريق المطار وتلعة الهبوب، بالإضافة إلى الأحياء الواقعة على سفح جبل أُحد, وصولاً إلى ميدان سيد الشهداء، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وبيّن الأمير فيصل بن سلمان، أن حي سيد الشهداء يرتبط بذاكرة المسلمين كونه يقع في منطقة شهدت غزوة أحد وبها مُقبرة سيد الشهداء بالإضافة إلى قربه من جبل أحد وجبل الرُماة، مشيراً إلى أن تطويره يُمثل تجربة سعودية تتميز عن التجارب العالمية المُماثلة بإبقاء السكان في منازلهم وتحسين البيئة الخارجية والمرورية والخدمية لهم، مبدياً تطلعه إلى استفادة زوار المنطقة من هذه التجربة حال اكتمالها والتي تستهدف الارتقاء بالحيز السكاني والاجتماعي مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.