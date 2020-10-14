474 إصابة بكورونا .. وتعافي 500 حالة

الرياض ـ البلاد ـ جدة ــ ياسر بن يوسف

أعلنت وزارة الصحة، أمس ، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340089 حالة ، لافتة إلى أنه تم تسجيل 500 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 326339 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5087 حالة وفاة ،كما وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8663 والحالات الحرجة 839 حالة.

إلى ذلك أوضحت وزارة الصحة عن إطلاق جائزة أداء الصحة في نسختها الجديدة 2020 سعياً لبث روح التنافس العالي بين موظفي القطاع الصحي، وتواصلاً لجهود الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، حيث سيتم هذا العام من خلال الجائزة تسليط الضوء على أفضل الأمثلة في تحسين الممارسات المهنية بالمنشآت الصحية في المملكة.

وأشارت الصحة أن عملية الترشح للجائزة بنيت على منهجية منظمة ومحكمة لتحسين وزيادة الإنتاجية، وتوفير رعاية صحية متقدمة ذات أثرٍ إيجابي للمجتمع، وتحظى الجائزة بمشاركة لجنة من المتخصصين بالمملكة، وأعضاء دوليين في مجالات الرعاية الصحية تضم عدداً من الأكاديميين، ومهنيين، ومستشارين إضافة إلى بعض رواد قطاع الأعمال.

الجذير بذكر أن برنامج أداء الصحة أطلقته وزارة الصحة لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات حيث تم إطلاقه في عام 2016 عبر 33 مستشفى، وتم زيادته إلى 72 مستشفى في عام 2018م، ويشتمل على أكثر من 42 مؤشر أداء رئيس عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات، كان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى وأسفر عن أكثر من 1500 من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات، التي أدت إلى العديد من قصص النجاح وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج القدرة على رفع نسبة المرضى الذين يستطيعون الحصول على الخدمة في الطوارئ خلال 4 ساعات من وصولهم وحتى مغادرتهم، لتصل إلى أكثر من 87 % مقارنة بنسبة 36 % قبل بداية البرنامج في عام 2016، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1900 موظف المهارات اللازمة لدعم اتخاذ القرار واختيار وقيادة مشاريع التحسين المبنية على قياس مؤشرات الأداء الرئيسية. ويهدف للتمكن من توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وعرضها عبر لوحة تحكم، من شأنها أن تساعد الوزارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مواطن التحسين واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعاية أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين في المملكة.