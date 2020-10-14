3 مراحل للتقديم على منح دبلومات الترفيه

جدة ـ عادل بابكير

يضع صندوق تنمية الموارد “هدف” بصفة مستمرة بصمته على برامج تدريب وتأهيل المخرجات السعودية للمشاركة في الحراك التنموي بكافة انماطه وكشف الصندوق أمس عن مراحل وآلية وشروط التقديم على المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة ، لافتا عبر حسابه الرسمي في تويتر عن 3 مراحل للتقديم على برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة؛ والمنبثقة من اتفاقية هدف مع القدية لتدريب وتوظيف 1200 باحث وباحثة عن عمل».

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أن الشروط الضرورية اللازمة للتسجيل في برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة وتتمثل في أن يكون المتقدم سنه بين 17 إلى 20 ، وأن يكون سعودي الجنسية ، وأن يكون خريج مدرسة ثانوية أو طالبًا جامعيًا في السنة التحضيرية (الأولى)، وألا يقل الحد الأدنى من المعدل التراكمي في المدرسة الثانوية على 80٪، 65 %، ألا تقل درجة القدرات كحد أدنى ، فضلا أن يكون المتقدم لديه الاستعداد البدني المناسب.

ألا يكون بدون رعاية مسبقة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأبان الصندوق آلية ومراحل التسجيل في برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة والمتمثلة في ثلاث مراحل هي التقديم عبر الموقع الإلكتروني الحضور باليوم المفتوح، اجتياز المقابلة الشخصية.

يذكر أن هدف سبق وأن أعلن مؤخرا عن دعم تدريب وتأهيل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والترفيه، وضمان استقرارهم وظيفيًا بعد إتمام فترة التدريب، وذلك في خطوة ترمي إلى توطين القطاع ورفع نسب مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

ويستمر البرنامج التدريبي 30 شهرًا، تتضمن 6 أشهر برنامجًا تأسيسيًا يركز على تطوير اللغة الإنجليزية، و18 شهرًا تدريبيا أكاديميًا من خلال فترتين متفرقتين، خصص خلالها لكل فترة 9 أشهر، و6 أشهر تدريبًا على رأس العمل قسمت إلى فترتين، بحيث تكون مدة كل فترة 3 أشهر.