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وزير الخارجية ونظيره الأميركي يعقدان جلسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1442 هـ      14 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي بمقر وزارة الخارجية في عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.

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ويستعرض الحوار الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع المملكة بالولايات المتحدة منذ 8 عقود

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ويناقش جملة من القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى استمرار وتعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب

وتعزيز التعاون العسكري والأمني والاقتصادي والتبادل العلمي والثقافي والتعاون في مجال الطاقة.

 

صحيفة البلاد

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