مفوضية شؤون اللاجئين باليمن تقدر دور المملكة تجاه النازحين

البلاد : واس

أعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جان نيكولا بيوز، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدعم السخي الذي قدمته للاجئين والنازحين في الداخل اليمني وخارجه.

وقال بيوز في رسالة وجّهها إلى المركز: “إنه مع تفاقم الأزمة اليمنية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) جاء تبرع المركز الأخير كبادرة غير مستغربة أسهمت في مساعدة مليون و400 ألف نازح، إضافة للمجتمع المستضيف مع تزويد الآف العائلات المحتاجة بشكل عاجل بمسلتزمات إيوائية وغذائية تضمن لهم حياة كريمة”. وأضاف أنه خلال العام 2020م عانت بلدان العالم اقتصاديًا بسبب الوباء؛ لكن المملكة أظهرت تضامنها ودعمها للشعب اليمني، مؤكداً أن المفوضية تلقت على مدى سنوات الدعم من المملكة وتزويد النازحين بالمساعدات الإنسانية.