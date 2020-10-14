مبادرة لزراعة 6000 شتلة بطريق الهجرة السريع

المدينة المنورة : البلاد

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن مبادرة “تشجير المدينة” حملة لزراعة 6000 شتلة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، وقوات أمن الطرق، والتي تأتي بالتزامن مع دخول موسم الزراعة والتشجير واعتدال الأجواء المناخية.

وتهدف مبادرة زراعة 6000 شتلة إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وتقليل العواصف الرملية على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة.

وانطلقت أعمال المبادرة والزراعة بحضور عدداً من المسؤولين في الجهات المشاركة والتي جرى زراعة مجموعة من الشتلات المتنوعة والتي تشمل ” الطلح – الغاف الخليجي – السمر – السدر – السيال”. حيث جرى اختيار هذه الشتلات نظراً لدورها البيئي الهام، وتلائمها مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة، وانخفاض تكلفة صيانتها وتتحملها للحرارة، بالإضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي كونها تُعد أشجاراً للظل.

الجدير بالذكر أن أمانة المدينة المنورة اطلقت منتصف الشهر الماضي مبادرة لتشجير المدينة المنورة ، وتهدف في مرحلتها الأولى لزراعة 500 ألف شجرة، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقتها الأمانة إيمانا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها في تحسين المناخ والبيئة، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري للمنطقة.