نرمين عباس

نصح خبراء بعدم غسيل الملابس المصنوعة من الجينز والإكتفاء بتنظيف البقع التي تظهر عليها بواسطة فرشاة أسنان

وإستند الرئيس التنفيذي لشركة ليفيس “تشيب بيرغ”، إلى أن الغسيل يمكن أن يتلف نسيج السروال، كما أنه مضيعة للماء ومساحيق الغسيل بحسب اعتقاده

ودعم “بيرغ” في رأيه مجموعة من الخبراء

حيث ذكر موقع “Hiut Denim” أنه من الأفضل ترك الملابس المصنوعة من الجينز مدة 6 أشهر قبل غسيلها

وذلك لأنه كلما طالت مدة تركها بدون غسيل كان مظهرها أفضل!

وأضاف الموقع أن “السبب في ذلك أن القماش سيتآكل في الأماكن التي تحدث فيها التجاعيد بشكل طبيعي

من الجلوس على سبيل المثال ووضعك هاتفك ويديك داخل جيوبك، وكل هذه الأشياء الصغيرة ستجعل الجينز يبدو رائعاً

وفي حال قمت بغسل الجينز فسيتلاشى اللون بشكل موحد من كل السروال، ممكن يجعل مظهره مملا”

ونصح بالنهاية الخبراء بوضع السراويل الجينز في المجمد أو الثلاجة طوال الليل

وذلك للتخلص من البكتيريا أو حتي تعليقها بمكان بالخارج تحت أشعة الشمس، وذلك بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية