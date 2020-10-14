فيديو: أهداف مباراة ألمانيا وسويسرا (3-3) بدوري الأمم الأوروبية

نجح المنتخب السويسري في الخروج من أرض ألمانيا بتعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلهم، في مباراة دارت رحاها بأرضية ملعب إينرجي ستاديوم بمدينة كولن.

ولحساب المرحلة الرابعة من القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية، استضاف الألمان نظرائهم من سويسرا أمسية الثلاثاء.

وكان الضيوف السبّاقين بالتهديف عبر جرانوفيتش وفريولر في الدقتقتين الخامسة والـ 26. قبل أن يقلص فيرنر النتيجة للألمان بهدف في الدقيقة 28.

في مطلع الشوط الثاني تعادل كاي هافيرتز للمانشافت بهدفٍ في الدقيقة 55، قبل أن تسجل سويسرا هدف التقدم 3-2 عبر جرانوفيتش بعدها بدقيقتين.

انتظر سيرجي جنابري 3 دقائق فقط، ليدوّن على هدف التعادل لمنتخب الألماني في الدقيقة 60. لتنتهي المباراة على هذا الحال 3-3.

ارتفع رصيد ألمانيا إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني خلف إسبانيا (7 نقاط) بينما مكثت سويسرا متذيلة للمجموعة بنقطتين فقط. أوكرانيا 6 نقاط ثالثة.

شاهد أهداف مباراة ألمانيا وسويسرا..

سويسرا 3 : 3 ألمانيا ‘ اهداف اللقاء 🎥⚽️ دوري الامم الاوروبية 🏆#دوري_الامم_الاوروبية

⭕ سنـــاب شـات https://t.co/Whq4sqdqGu pic.twitter.com/QUzn7RB0Xw — gooal9991219 (@gooal9991219) October 13, 2020

اهداف القمة المانيا 3-3 سويسرا كاملة 🔥🔥🔥 HDpic.twitter.com/bwySpnnM2O — AhdafHD (@AhdafHD2) October 13, 2020

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