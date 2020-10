فيديو: أهداف مباراة ألمانيا وسويسرا (3-3) بدوري الأمم الأوروبية

نجح المنتخب السويسري في الخروج من أرض ألمانيا بتعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلهم، في مباراة دارت رحاها بأرضية ملعب إينرجي ستاديوم بمدينة كولن.

ولحساب المرحلة الرابعة من القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية، استضاف الألمان نظرائهم من سويسرا أمسية الثلاثاء.

We're into 3 minutes of added time… ⏱️#DieMannschaft #GERSUI 3-3 pic.twitter.com/YlZvtHDejB

— Germany (@DFB_Team_EN) October 13, 2020