فوائد لا تعرفها لعصير الجزر .. وهذه الفائدة تحديدا تهم الجميع في زمن كورونا

الجزر يقوي النظر، هكذا يقول الآباء عن فوائد الجزر، لكن يبدو أن هناك فوائد أخرى كثيرة لهذا العصير طيب المذاق كثير المنافع للجميع.

عصير الجزر يمثل منفذا كبيرا لفوائد جمة منها تقوية المناعة وتحسين صحة العين والجلد.

ولذلك ينصح أطباء التغذية بتناوله، لإحتوائه على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

ومنها الكالسيوم والفولات والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ.

وبحسب موقع “سكاي نيوز” فإنه يحتوى على 8 فوائد أبرزهم ما يلي:

مضاد للأكسدة

يحتوي عصير الجزر على القليل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية.

كما يوفر أيضاً أصباغ كارتينويد لوتين وزياكسانثين، والتي تعمل كمضاد للأكسدة في جسم الإنسان.

وتعبتر الكاروتين المادة الأساسية في عصر الجزر، هي المسئولة عن اللون البرتقالي للجزر، ويحولها الجسم بعدها إلى فيتامين أ.

تحسين صحة العين

يوجد في عصير الجزر كميات من العناصر الغذائية المفيدة للعين، إذ يحتوي كل كوب واحد على القيمة اليومية لفيتامين أ، المقوي للعين، وتربط العديد من الدراسات بين تناول الفاكهة والخضروات وانخفاض خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون المختلفة.

مقوي للمناعة في زمن كورونا

قد يعطي عصير الجزر دفعة قوية لجهاز المناعة، حيث أن الفيتامينات الموجودة في العصير تعمل كحماية للخلايا المناعية الحرة.

مقاوم للسرطان

تشير الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في هذا العصير، ومن بينها البولي أسيتيلين، وبيتا كاروتين، واللوتين والتي هي خلاصة فعالة ضد خلايا سرطان الدم.

السيطرة على مرض السكري

قد يساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر في خفض مستويات السكر في الدم.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران المصابة بداء السكري أن عصير الجزر يقلل نسبة السكر في الدم.

ويعود السبب في ذلك إلى أن عصير الجزر يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تؤثر على بكتيريا الأمعاء المرتبطة بمرض السكري.

تحسين صحة الجلد

تعمل العناصر الغذائية في هذا النبات على تحسن صحة الجلد، حيث يوفر أكثر من 20 % من العناصر القابلة للذوبان في الماء، وهي ضرورية لإنتاج الكولاجين.

يعزز صحة القلب

يساعد العصير في التقليل من عوامل المخاطر الناتجة عن أمراض القلب، خاصة أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، ويلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم، كما ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في كوليسترول الدم، بشرب كوبين من عصير الجزر يومياً.

يحمي الكبد

يعتقد أن الكاروتينات الموجودة في عصير الجزر تعزز صحة الكبد، وتشير العديد من الدراسات إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للكاروتينات تحمي من مرض الكبد الدهني.