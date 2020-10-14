طريقة عمل فتة اللحم الضأني بالخضروات المشوية

البلاد – نيفين عباس

الفتة طبق شرق أوسطي مميز يقدم بالعادة من اللحم البقري مع الأرز والخبز العربي المحمص والمشبع بمرقة اللحم

نقدم لكِ اليوم طبق مميز وجديد لتقديم فتة اللحم الضأني مع الخضروات المشوية

المقادير اللازمة

للمرقة

2-3 كيلو لحم ضأني بالعظم أو بدون بحسب الرغبة

ماء لسلق اللحم

2 حبة بصل متوسط منظف ومقطع أرباع

8 فصوص حب هيل صحيح

4 ورق غار

2 فص مستكه

ملح وفلفل إسود بحسب الرغبة

للأرز

كيلو أرز مصري أو أرز طويل الحبة حسب الرغبة

3 ملعقة كبيرة سمن

ماء لتسوية الأرز (يمكن إستخدام مرقة اللحم حسب الرغبة)

ملح بحسب الرغبة

قليل من الكركم أو الهرد أو الزعفران المذوب (إن توفر)

للخضروات المشوية

بصل مقطع أرباع

فلفل حلو مقطع أرباع

طماطم مقطعة أرباع

نصف كوب زيت زيتون

قليل من الملح

قليل من الزعتر

ملعقة كبيرة من مرقة بودرة اللحم

ملعقة صغيرة سكر أبيض

للفتة

خبز عربي مقطع محمص (يمكن إستخدام رقاق مصري حسب الرغبة)

صنوبر حسب الرغبة

طريقة العمل

المرقة

يوضع الماء علي النار حتي يغلي

يضاف له بعد أن يغلي اللحم ويترك ليغلي مرة أخري

يزال الريم علي وجه المرقة حتي نحصل علي مرقة صافية

ثم يضاف لها كافة البهارات المتبقية وتترك علي نار هادئة حتي تمام النضج

الخضروات المشوية

تقلب جميع المقادير معاً

ثم ترص في صينية فرن

توضع في الفرن حتي تشوي أو يمكن شويها علي الجريل إن توفرت

الأرز

نقوم بتذويب السمن علي النار

يضاف له الماء أو المرق والكركم أو الزعفران ويترك حتي يغلي

يغسل الأرز ويوضع للماء مع قليل من الملح ويترك حتي يتشرب الماء

ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

تحضير الفتة

نحضر طبق عميق للتقديم

نضع به طبقة من الخبز المحمص أو الرقاق حال إستخدامه

يسقي الخبز أو الرقاق بالمرق حتي يتشربه

ثم يوضع له الأرز حتي يغطيه مع ترك الأطراف

يوضع فوق الأرز مزيج الخضروات المشوية

ثم ترص قطع اللحم فوق الخضروات المشوية والأرز

يزين الطبق بالصنوبر المحمص

ثم تقدم الفتة ساخنة مع مرق اللحم أو بحسب الرغبة