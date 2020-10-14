ضبط عصابة اعتدت على مطعم بالرياض

الرياض : البلاد

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع)، وضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.