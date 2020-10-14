دون منبه أو إزعاج .. هذه الطرق تضمن لك نوما جيدا واستيقاظا مريحا

لا بد أنك تعاني كالكثيرين من الاستيقاظ مبكرا، بل تعاني كذلك من الاستجابة لأي منبه حال ضبطه أو تحديد موعد محدد فيه للاستيقاظ.

ولكن حسب درسات علمية نشرها موقع “سبوتنيك”، نقلاً عن موقع “ريدوس”، فإنه يمكن للإنسان الاستيقاظ دون إزعاج من صوت المنبه في كل يوم.

وذلك من خلال تعليم الجسد للاستيقاظ مبكراً، دون الحاجة إلى رنين فوق الأذن، وذلك سيحسن نظام النوم، وسيعمل على ضبط الحالة النفسية.

في البداية يوصي بحساب معدل نومك، وغالباً يحتاج الإنسان من 6 إلى 9 ساعات يوميا.

ويجب معرفة هذه القاعدة بالإضافة إلى النوم في عدد ساعات مختلفة.

كما ينصح بتدوين مشاعرك في الصباح والمساء، مثل الشعور بالنعاس أو البهجة أو الحزن.

واذا كنت تشعر بالدوخة، اذهب إلى الفراش واستيقظ في الوقت المحدد.

طرق متعددة

ومن الأفضل تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ، حتى إن تأخرت في ميعاد النوم، فيجب عليك الاسيقاظ في الموعد المحدد حتى إن كان وقت النوم قليلاً.

وحين الاستيقاظ لا يفضل أن تقفز من السرير فجأة، ولكن تمدد، ومدد أطرافك، وانهض ببطء.

ثم تجلس وتقوم ببطء أيضاً، وبعد ذلك تذهب إلى الاغتسال بطريقة طبيعية للغاية.

ويجب عدم الذهاب إلى الفراش أثناء النهار، وذلك مهم للاستيقاظ دون منبه.

بالإضافة إلى أن النوم أثناء النهار يعطل نظام النوم بسرعة، ويحتاج الأمر بعد ذلك إلى إعادة تأسيسه من جديد.

ويجب أن تحفز نفسك وتعطيها تعليمات صارمة للاستيقاظ في مبكراً في الوقت المحدد.

كما يجب الابتعاد عن النوم المتقطع الذي يتسبب في مشاكل صحية عديدة.

ومن الممكن أن تنتج عنه أسباباً تؤثر على الاستغراق في النوم، والشعور بالتعب على مدار اليوم، وانخفاض القدرات العقلية، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والتوتر.

ويمكن التغلب عليه عن طريق الحفاظ على الروتين اليومي للنوم، عن طريق الاستيقاظ في موعد محدد.

وأيصاً النوم في موعد محدد، ويجب تجنب الإجهاد الشديد وبذل الجهد والابتعاد عن الضغط النفسي.