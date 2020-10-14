دلما رئيساً للجنة الرياضيين بملف استضافة الرياض للأسياد 2030

الرياض- البلاد

عيّن سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف استضافة الرياض 2030 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفارسة دلما ملحس رئيساً للجنة الرياضيين الاستشارية المنشأة حديثاً، ولاعب المنتخب السعودي العداء عبدالله أبكر نائباً لها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ضرورة الاستفادة من الرياضيين أصحاب الخبرة، واصفاً إياهم بالمرتكز المهم في ملف استضافة الرياض 2030 لما يملكونه من خبرة وتجربة مهمة في الألعاب الآسيوية.

وتعد دلما أوّل إمرأة سعودية تحصل على ميدالية أولمبية في دورة الشباب لعام 2010 التي أقيمت في سنغافورة، وظهرت الفارسة السعودية في حفل إطلاق وتدشين ملف الرياض 2030 كأحد المتحدثين عن التجربة الآسيوية، وعن الإنجاز الذي حققته بمشاركتها الدولية .

وستعمل لجنة الرياضيين جنباً إلى جنب مع لجنة ملف الرياض 2030 لتقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالرياضيين من حيث التدريب والرفاهية وتصميم الأماكن.

كما تتيح اللجنة للرياضيين المساهمة في تطوير بيئة الرياضة في السعودية بشكلٍ خاص وآسيا بشكلٍ عام.

وتسعى اللجنة لتمثيل الرياضيين والاستماع إليهم وضمان توفير حقوقهم الكاملة وهذا هو جوهر المنظور الرياضي الذي تقوم عليه خطة الرياض 2030 في ملفها.

من جهتها أعربت دلما عن اعتزازها بقرار تعيينها رئيساً للجنة، مؤكدة أنّ دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 ستكون منصة إلهام للرياضيين والجماهير، وستترك أثراً عظيماً في تجربة الألعاب.