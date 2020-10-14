تنسيق ثلاثي لمنع التدخلات الإقليمية

القاهرة – البلاد

اتفق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة التنسيق والتعاون لحفظ الأمن العربي ومنع التدخلات الإقليمية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية الأردن، أيمن الصفدي، والعراق، فؤاد حسين، إن لدى الدول الثلاث رؤية مشتركة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي العربي، ومنع التدخلات في شؤون الدول العربية. وتابع “تناولنا التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتحدثنا فيما يتعلق بالتطورات في سوريا وليبيا وأهمية التوصل لحلول سياسية تتيح استعادة هذه الدول لاستقرارها والحفاظ على سيادتها”، مؤكداً الاطلاع على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، والتحديات المرتبطة بالأمن المائي العراقي.